В квартире Михаила Светова начался обыск. Возбуждено уголовное дело из-за поста в Instagram

Обновление. Обыск у Михаила Светова проходит в рамках уголовного дела, возбужденного из-за поста в Instagram 2012 года, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката политика Михаила Бирюкова. О какой публикации идет речь, не уточняется. По данным «Дождя», Светова увезли на допрос в СК.

В Москве полицейские начали обыск в квартире члена Либертарианской партии Михаила Светова, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря партии Дарью Петрушенко. Об этом же сообщил зампредседателя партии Ярослав Конвей.

Полицейские принесли Светову постановление об обыске, но следственные действия не начинались до приезда адвоката.

Возле квартиры Светова перед обыском находились люди с микрофонами телеканала РЕН. Ранее 6 ноября этот телеканал и анонимный телеграм «112» сообщили, что в отношении Светова проводят доследственную проверку по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

Светов также получил повестку на допрос в Следственный комитет.