Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням. Ее вычислили по походке

Сотрудники таможни в Забайкальском крае обнаружили почти два килограмма золота у россиянки, которая направлялась в Китай. Об этом сообщает Дальневосточное таможенное управление.

Женщина вызвала подозрение, поскольку нервничала и неестественно переставляла ноги при ходьбе. При проверке металлоискателем выяснилось, что она с помощью скотча примотала к ступням золотые слитки.

Всего у россиянки оказалось восемь слитков общим весом 1864 грамма. Экспертиза установила, что они изготовлены из золота кустарным способом. Стоимость слитков превышает пять миллионов рублей.

Женщина пояснила, что перевозила золото по просьбе гражданина Китая за вознаграждение. Против нее возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, ей грозит до семи лет лишения свободы.