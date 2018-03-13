В Якутии полицейские изъяли хоккейную шайбу из нелегально добытого золота

В Якутии сотрудники полиции при осмотре одного из автомобилей на федеральной трассе «Лена» обнаружили слиток золота в виде хоккейной шайбы.

Также, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Якутии, в автомобиле было найдено золото россыпью общим весом более 1,5 килограмма и 16 килограммов золотосодержащего концентрата. Стоимость шайбы и золота россыпью эксперты оценили в три миллиона рублей.

Драгоценный металл, по данным полиции, был незаконно вывезен из артели старателей, расположенной в Оймяконском районе республики, для продажи в Красноярске.

Возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга). Арестованы двое подозреваемых.