В Якутске у самолета на взлете отвалился люк. По полосе рассыпались слитки сплава золота и серебра

В аэропорту Якутска при взлете у Ан-12 компании «Нимбус» отвалился люк грузового отсека. Самолету пришлось совершить экстренную посадку в соседнем аэропорту Маган.

По информации SakhaDay, самолет следовал с чукотского рудника «Купол» в Красноярск и останавливался в Якутске для дозаправки. На борту находились девять тонн золота в слитках. Источник «Интерфакса» утверждает, что на борту были слитки серебра.

В Следственном комитете подтвердили, что на борту были почти десять тонн драгоценного металла, но не сказали, какого именно. Позже в компании Kinross Gold, которой принадлежит груз, рассказали, что это были слитки Доре — сплав золота и серебра для дальнейшей обработки.

Люк, по неподтвержденным данным, отвалился потому, что груз не был надежно зафиксирован. В результате происшествия никто не пострадал. По информации ИА YakutiaMedia, на взлетно-посадочной полосе собрали 172 слитка золота весом 20 килограммов каждый.

На место происшествия выехали представители местной транспортной прокуратуры.