Россия в рейтинге свободы интернета оказалась ниже Мьянмы и Белоруссии. Но зато обогнала Венесуэлу

Правозащитная организация Freedom House опубликовала очередной ежегодный рейтинг свободы интернета Freedom on the Net 2019 (.pdf).

Россия заняла 51-е место в списке 65 стран мира. Годом ранее она находилась на 53-м месте. В новом рейтинге Россия расположилась между Казахстаном и Венесуэлой. При этом, как и год назад, Рунет оказался менее свободен, чем интернет в Белоруссии, Мьянме и Турции.

Составители рейтинга отметили, что власти России наравне с Китаем участвовали в кибератаках и информационной войне, связанной с выборами в демократических странах. В докладе Freedom House отмечается, что группы, связанные с Россией, распространяли в фейсбуке, твиттере и ютьюбе недостоверную информацию в связи с выборами в Европарламент.

Первое место в рейтинге свободы интернета заняла Исландия. На втором месте — Эстония, годом ранее возглавлявшая рейтинг. Канада сохранила за собой третье место.

Весной 2019 года в России был принят закон, позволяющий изолировать Рунет. Он вступил в силу с 1 ноября. Согласно документу, российские власти будут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров.

О начале монтажа оборудования, которое позволило бы изолировать российский интернет-трафик, Роскомнадзор отчитался в конце сентября. Испытания по фильтрации трафика проходили на Урале.