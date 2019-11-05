Росгвардия попросила право сбивать дроны с помощью оружия и боевой техники

Замглавы Росгвардии Олег Борукаев выступил за то, чтобы сотрудники службы получили право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами с помощью оружия и боевой техники, сообщает ТАСС.

Борукаев рассказал на слушаниях в Госдуме, что устройства для подавления радиосигнала дрона стоят от 150 тысяч до 200 миллионов рублей, пишет «Коммерсант».

«Применение оружия и боевой техники — это то, что разрешается законом, является выходом из этого положения, чтобы не обременять наши бюджеты», — сказал замглавы Росгвардии.

Глава парламентского комитета по безопасности Василий Пискарев, в свою очередь, сказал, что основным способом борьбы с нелегальными запусками беспилотников должно стать подавление их радиосигнала.

В сентябре в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, наделяющий МВД, Росгвардию, ФСБ, ФСО и Службу внешней разведки правом пресекать нахождение дронов в воздушном пространстве. Законопроект предусматривает как уничтожение или повреждение беспилотников, так и подавление их сигнала.

Летом 2019 года на двух митингах в Москве при помощи электронной пушки сбили два беспилотных летательных аппарата. В обоих случаях этим занимался человек в форме авиаотряда Росгвардии, но является ли он сотрудником этой службы, неизвестно.