Опубликовано видео издевательств в красноярской колонии. На записи сотрудник ФСИН пытается окунуть заключенного головой в унитаз
Источник: NGS24.RU
Требует подтверждения
Издание NGS24.RU опубликовало видеозапись, снятую в исправительной колонии № 17 в Красноярске. На записи человек в форме ФСИН пытается окунуть заключенного головой в унитаз после отказа убирать территорию.
Внимание. На записи присутствуют сцены насилия.
Люди, предоставившие изданию запись, утверждают, что на видео присутствует Сергей Слепцов, занимавший руководящий пост в колонии. По данным NGS24.RU, человек с такой фамилией возглавляет отдел розыска оперативного управления ФСИН в ИК-17.
В региональном управлении ФСИН сообщили, что начали служебную проверку после появления видео.
По итогам 2018 года Генпрокуратура РФ выявила нарушения в учреждениях ФСИН в каждом втором регионе России.