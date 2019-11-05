Опубликовано видео издевательств в красноярской колонии. На записи сотрудник ФСИН пытается окунуть заключенного головой в унитаз

Издание NGS24.RU опубликовало видеозапись, снятую в исправительной колонии № 17 в Красноярске. На записи человек в форме ФСИН пытается окунуть заключенного головой в унитаз после отказа убирать территорию.

Внимание. На записи присутствуют сцены насилия.

Сотрудник ГУФСИН унижает осуждённого | NGS24.ru НГС Красноярск

Люди, предоставившие изданию запись, утверждают, что на видео присутствует Сергей Слепцов, занимавший руководящий пост в колонии. По данным NGS24.RU, человек с такой фамилией возглавляет отдел розыска оперативного управления ФСИН в ИК-17.

В региональном управлении ФСИН сообщили, что начали служебную проверку после появления видео.

По итогам 2018 года Генпрокуратура РФ выявила нарушения в учреждениях ФСИН в каждом втором регионе России.