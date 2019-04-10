Генпрокуратура выявила пытки заключенных в каждом втором регионе

Генпрокуратура выявила нарушения в учреждениях ФСИН в каждом втором субъекте РФ. Об этом, выступая в Совете Федерации с итоговым докладом за 2018 год, рассказал генпрокурор Юрий Чайка.

По его словам, в ходе прокурорских проверок зафиксированы массовые случаи незаконного применения физической силы и специальных средств сотрудниками ФСИН. 70% из них пришлись на исправительные колонии.

В общей сложности возбуждены 50 уголовных дел о превышении должностных полномочий, добавил Чайка.

Летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео пыток заключенного в ярославской колонии № 1. По итогам публикации было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ФСИН. После этого начали массово появляться сообщения о пытках в других регионах.

ФСИН проводила массовую проверку своих учреждений, выявив по итогам 168 нарушений.