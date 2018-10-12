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ФСИН провела 2101 проверку колоний после сообщений о пытках. И нашла 168 нарушений — почти все они технического характера

Интерфакс
12:11, 12 октября 2018
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ФСИН провела 2101 проверку колоний и следственных изоляторов по всей России на предмет нарушений, связанных с применением спецсредств и физической силы.

В результате проверок было выявлено 168 нарушений: в 104 случаях при этом не велась видеозапись, 61 раз информация об инцидентах не была направлена в прокуратуру. В трех случаях, выяснила ФСИН, был нарушен сам порядок применения силы и спецсредств. 

Проверка была начата после публикации видео, на котором сотрудники колонии ИК-1 в Ярославской области избивают заключенного Евгения Макарова.

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