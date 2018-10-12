ФСИН провела 2101 проверку колоний и следственных изоляторов по всей России на предмет нарушений, связанных с применением спецсредств и физической силы.

В результате проверок было выявлено 168 нарушений: в 104 случаях при этом не велась видеозапись, 61 раз информация об инцидентах не была направлена в прокуратуру. В трех случаях, выяснила ФСИН, был нарушен сам порядок применения силы и спецсредств.