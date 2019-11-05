«Левада-центр»: «московское дело» вызывает у россиян больше сочувствия, чем дело ФБК
70% участников опроса Левада-центра либо ничего не слышали о «московском деле», либо не знают его суть. Из оставшихся 30% респондентов за делом внимательно следили только 7%. Итоги опроса приводит «Интерфакс».
Из числа знающих про «московское дело» 57% считают, что оно было возбуждено для устрашения противников власти, 34% верят в официальное объяснение о наказании за массовые беспорядки и сопротивление органам правопорядка.
Также участников опроса спрашивали о деле ФБК. 18% респондентов сочли его попыткой подавить независимые антикоррупционные расследования. Еще 30% полагают, что так власти борются с зарубежными агентами влияния или отмыванием денег. 47% участников опроса не слышали о деле ФБК.
Более 60% россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности. 25% респондентов отрицательно относятся к Навальному, противоположное мнение высказали 9% участников опроса.