«Левада-центр»: «московское дело» вызывает у россиян больше сочувствия, чем дело ФБК

70% участников Левада-центра либо ничего не слышали о , либо не знают его суть. Из оставшихся 30% респондентов за делом внимательно следили только 7%. Итоги опроса приводит «Интерфакс».

Из числа знающих про «московское дело» 57% считают, что оно было возбуждено для устрашения противников власти, 34% верят в официальное объяснение о наказании за массовые беспорядки и сопротивление органам правопорядка.

Также участников опроса спрашивали о . 18% респондентов сочли его попыткой подавить независимые антикоррупционные расследования. Еще 30% полагают, что так власти борются с зарубежными агентами влияния или отмыванием денег. 47% участников опроса не слышали о деле ФБК.

Что нужно знать о соцопросах Можно ли верить данным соцопросов?