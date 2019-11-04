«ВКонтакте» решила бороться с оскорблениями в комментариях. Соцсеть будет советовать пользователям «не тратить время на агрессию»

«ВКонтакте» запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях, сообщает пресс-служба социальной сети.

При написании комментария алгоритмы будут определять, есть ли в нем признаки оскорблений. Если они там есть, то пользователю будет предложено «не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики».

Функция запущена в рамках эксперимента, он продлится один день — потом администрация «ВКонтакте» будет оценивать, насколько он эффективен.