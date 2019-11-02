ТАСС: подлодку «Лошарик», на которой погибли 14 человек, отбуксировали на ремонт

Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик») отбуксировали в Северодвинск для ремонта на заводе «Звездочка». Об этом со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе пишет ТАСС.

Собеседник агентства затруднился оценить объем и сроки ремонтных работ. Другой источник ТАСС рассказывал, что аппарату был нанесен существенный ущерб.

На самой «Звездочке» комментировать ремонт отказались.

2 июля Минобороны сообщило, что днем ранее на глубоководном аппарате произошел пожар, погибли 14 подводников — в том числе семь капитанов 1-го ранга (включая двух Героев России). Официальной причиной пожара названо возгорание в аккумуляторном отсеке.