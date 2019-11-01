В Тюмени готовится к посадке суперджет с отказавшим двигателем

Продолжение Суперджет с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени

Обновление: Пресс-служба аэропорта Рощино в Тюмени и МЧС подтвердили, что самолет с отказавшим двигателем готовится к экстренной посадке. Службы аэропорта приведены в полную готовность. По данным источника «Интерфакса», посадка ожидается в 19:00 по Москве.

Самолет SSJ 100, у которого отказал один из двигателей, готовится к аварийной посадке в Тюмени. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

Самолет, рассказали собеседники агентств, вырабатывает топливо перед посадкой.

Источник «Интерфакса» уточнил, что двигатель SSJ 100 «не вышел из строя, но функционирует с перебоями».

На борту находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщил источник «Интерфакса».

SSJ 100 должен был лететь из Тюмени в Санкт-Петербург, сообщает РБК. Этот рейс выполняет компания «Ямал».

Авиакомпания «Ямал» — второй по величине после «Аэрофлота» эксплуатант SSJ 100. У авиакомпании 15 суперджетов. Планировалось, что «Ямал» закупит еще 10 таких самолетов, но в мае авиакомпания объявила, что отказывается от покупки. Причиной отказа от покупки новых суперджетов в авиакомпании назвали высокие расходы на поддержание их летной годности.

Об отказе от новой партии суперджетов «Ямал» объявил вскоре . Тогда в авиакомпании подчеркнули, что не будут останавливать эксплуатацию уже имеющихся самолетов до завершения расследования причин катастрофы. По состоянию на ноябрь 2019 года, официально расследование крушения SSJ 100 в Шереметьево не завершено.