Суперджет с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени

Самолет SSJ 100, у которого отказал один из двигателей, совершил аварийную посадку в Тюмени.

Суперджет, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, около часа вырабатывал топливо перед посадкой.

«Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — сообщили ТАСС в авиационных службах.

На борту самолета, принадлежащего авиакомпании «Ямал», находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа.

В авиакомпании «Ямал» сообщили «Интерфаксу», что двигатель самолета отказал из-за попадания птицы.

Авиакомпания «Ямал» — второй по величине после «Аэрофлота» эксплуатант SSJ 100. У авиакомпании 15 суперджетов.