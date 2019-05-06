Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов Superjet

Авиакомпания «Ямал», у которой в парке 15 самолетов Superjet, не будет покупать еще 10 таких авиалайнеров.

«К сожалению, не получается той экономической модели в плане поддержания летной годности. Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк», — сообщил «Интерфаксу» генеральный директор компании Василий Крюк.

Приостанавливать эксплуатацию уже имеющихся самолетов Superjet, рассказали ТАСС в авиакомпании «Ямал», до окончания расследования в Шереметьево не планируется.

У «Ямала» второй крупнейший в России парк самолетов Superjet. Крупнейшим эксплуатантом Superjet является «Аэрофлот», у которого 50 самолетов SSJ 100.