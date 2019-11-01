В России и еще 106 странах запустили видеосервис Apple TV+
Стриминговый сервис Apple TV+ с оригинальными шоу и сериалами запустился 1 ноября в 107 странах мира, в том числе в России.
Стоимость подписки в России — 199 рублей в месяц после бесплатного семидневного пробного периода. Те, кто купил новые устройства Apple после 10 сентября, смогут пользоваться Apple TV+ бесплатно в течение года.
В России сериалы и фильмы в Apple TV+ доступны на языке оригинала с русскими субтитрами. Пока что на платформе представлены девять телешоу. В их числе сериал «Видеть» с Джейсоном Момоа и «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стивом Кареллом.
«Утреннее шоу»
«Видеть»
Apple TV+ доступно на устройствах Apple, «умных» телевизорах, некоторых смартфонах Samsung с приложением Apple TV, а также на сайте tv.apple.com в браузерах Safari, Firefox или Chrome.
Корпорация Apple потратила на свой стриминговый сервис Apple TV+ шесть миллиардов долларов, ранее сообщала газета The Financial Times.