Минздрав утверждал, что в Бурятии и Новосибирской области за год стало вдвое меньше врачей. Оказалось, это ошибка

Минздрав РФ заявил про «техническую ошибку» в данных о сокращении числа врачей в регионах, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По уточненной информации, в 2018 году отток врачей произошел в 55 из 85 регионов страны. Наиболее заметно их число снизилось на Чукотке (c 341 до 323, или минус 5,3%) и на Алтае (с 858 до 820, или минус 4,4%). Самый серьезный приток врачей наблюдался в Ненецком автономном округе (с 177 до 185, или плюс 4,5%) и в Москве (с 52 598 до 54 420, или плюс 3,5%).

Ранее РБК со ссылкой на справку Минздрава РФ рассказал о сокращении числа врачей в 54 из 85 регионов России. Сообщалось, что лидерами по оттоку медиков стали Бурятия, где число врачей снизилось с 3673 до 1499 (59%) и Новосибирская область, где этот показатель упал с почти 11 тысяч до 4613 (58%). В областных Минздравах заявили, что эти данные неверны.