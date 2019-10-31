Минздрав: в 54 регионах России сократилось число врачей. В Бурятии и Новосибирской области их стало вдвое меньше

В 2018 году в России наблюдался прирост числа врачей на 0,07% (404 человека). При этом в 54 из 85 регионов страны количество специалистов сократилось. Об этом пишет РБК со ссылкой на справку Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах; подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства.

В Бурятии число врачей упало на 59% (с 3673 до 1499), в Новосибирской области — на 58% (с почти 11 тысяч до 4613). Кроме этого, в пятерку регионов-лидеров по оттоку врачей попали Томская (сокращение на 18%) и Кемеровская (сокращение на 17,3%) области, а также Якутия (сокращение на 17,2%).

В 31 регионе России врачей стало больше. Самый ощутимый приток специалистов наблюдался в Хакасии — на 313% (с 1862 до 8476). Омская область показала прирост на 303% (с 7930 до 32 781).

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в разговоре с РБК объяснила отток врачей в некоторых регионах переездом специалистов в другие области, где предлагают более высокую зарплату.

Обновлено. Данные по большинству упоминаемых в новости регионов не совпадают с . РБК не уточняет, как собирал свою статистику Минздрав.

По «майским указам» 2012 года, которые подписал президент РФ Владимир Путин, врачи должны зарабатывать 200% от средней зарплаты в своем регионе.

По данным Росстата за январь-июнь 2019 года, «майские указы» по зарплате врачей не выполняли 24 региона. При этом в среднем по стране врачи зарабатывали 198% от средней зарплаты в своем регионе.