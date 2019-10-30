Twitter полностью запретит политическую рекламу

В Twitter будет полностью запрещена политическая реклама. Об этом сообщил основатель соцсети Джек Дорси.

«Мы считаем, что политическое влияние нужно заслужить, а не покупать», — написал Дорси. Запрет вступит в силу с 1 ноября.

В августе Twitter запретил рекламу государственных СМИ для «защиты здорового дискурса и открытого общения».

Администрация Facebook, вопреки многочисленным призывам, приняла решение не запрещать политическую рекламу — даже заведомо ложную. Основатель соцсети Марк Цукерберг объяснил это тем, что ключевая ценность компании — свобода слова.

В США в ближайшее время начнутся праймериз перед выборами президента.