Twitter запретил рекламу государственных СМИ

Администрация Twitter решила запретить государственным СМИ публиковать рекламу на страницах соцсети для «защиты здорового дискурса и открытого общения».

В ближайшие дни компания уведомит о нововведении всех, кого оно затронет. У СМИ в разных странах будет 30 дней, чтобы отказаться от использования рекламных продуктов Twitter.

Запрет на рекламу затронет СМИ, чье финансирование или редакционный контент контролирует государство. Twitter будет ориентироваться на то, как те или иные издания оценивают правозащитные и журналистские организации.

В октябре 2017 года Twitter запретил российским государственным СМИ — телеканалу RT и агентству Sputnik — публиковать в соцсети любые рекламные записи.

Администрация Twitter признала в 2018 году, что российская « » использовала соцсеть для предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США.