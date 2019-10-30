Facebook объявил о блокировке 200 аккаунтов за вмешательство в дела африканских стран. Соцсеть считает, что они связаны с Пригожиным

Facebook объявил о блокировке трех сетей аккаунтов, через которые, по данным соцсети, осуществлялись попытки вмешательства во внутренние дела африканских стран.

Сети объединяли в общей сложности около 200 аккаунтов с суммарной аудиторией более 1 миллиона человек в восьми странах Африки.

Удалось установить, заявили в Facebook, что все три сети были связаны с организациями, имеющими отношение к бизнесмену Евгению Пригожину.

Сети аккаунтов использовались для попытки вмешательства во внутреннюю политику Мадагаскара, ЦАР, Мозамбика, Демократической республики Конго, Кот дʼИвуара, Камеруна, Судана и Ливии. Во всех этих странах к участию в кампаниях привлекались местные жители, которые, как считают в Facebook, знали, с кем они сотрудничают.

Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина в ответ на запрос «Интерфакса» заявила, что информация о связи заблокированных аккаунтов с российским бизнесменом не соответствует действительности, а Facebook «занимается самопиаром».

Власти США обвиняют Евгения Пригожина и его «Агентство интернет-исследований», также известное как «фабрика троллей», в попытке вмешаться в американские выборы. Пригожин включен в санкционный список.

Неоднократно разные источники сообщали, что в странах Африки активно действуют связанные с Пригожиным структуры, которые, в числе прочего, занимаются обеспечением безопасности или организацией политических кампании. Представители Пригожина это отрицали.