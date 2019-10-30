Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку «Северного потока — 2» в пределах исключительной экономической зоны страны.

Таким образом, пишут «Ведомости», устранено последнее препятствие, мешавшее «Газпрому» завершить строительство газопровода по дну Балтийского моря.

«Северный поток — 2» позволит поставлять газ из России напрямую в Германию. Протяженность газопровода превысит 1,2 тысячи километров. Стоимость строительства морского участка оценивается примерно в 9 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что США в качестве меры воздействия на Россию рассматривают введение санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». По состоянию на конец октября, ограничительные меры введены не были.