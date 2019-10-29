В Великобритании отчеканили партию коллекционных монет в память о «Брекзите» 31 октября. Теперь их придется расплавить

Казначейство Великобритании расплавит памятные монеты, выпущенные к выходу страны из ЕС, из-за новой отсрочки «Брекзита», сообщает Sky News.

На монетах номиналом 50 пенсов каждая была отчеканена дата 31 октября. Как отмечает BBC News, всего планировалось выпустить до 10 миллионов таких монет; сколько их уже успели отчеканить — неизвестно.

В Казначействе подчеркнули, что вынужденная переплавка монет будет осуществлена «за счет собственных доходов», а не за счет налогоплательщиков. В ведомстве также отметили, что когда Великобритания все-таки покинет ЕС, будет отчеканена новая памятная монета.

Изначально Казначейство планировало выпустить ограниченную партию памятных монет к самой первой дате «Брекзита» — 29 марта.

В середине октября ЕС и Великобритания договорились о новом соглашении, регламентирующем их взаимоотношения после «Брекзита». Чтобы договор одобрил британский парламент, Брюссель дал Лондону время до 31 января 2020 года.