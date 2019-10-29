Операторы связи попросили государство субсидировать их затраты на «закон Яровой». В Минсвязи сказали, что субсидий нет

Операторы связи МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком» попросили правительство субсидировать их затраты на покупку оборудования для исполнения « ». Об этом сообщают Reuters и «Коммерсант» со ссылкой на текст письма, направленного в Минпромторг и Минкомсвязи.

Операторы и некоммерческая организация «Цифровая экономика» попросили, чтобы ведомства поддержали подготовку соответствующего постановления правительства. В нем предлагается утвердить правила предоставления субсидий банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку оборудования по льготной ставке.

Операторы оценили свои затраты на покупку оборудования в 10-20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи в течение пяти лет. Сумма ожидаемых субсидий не уточняется. В роли финансовых партнеров в письме указаны Сбербанк и ВТБ.

В письме отмечается, что меры экономической поддержки отечественных производителей телекоммуникационного и кабельного оборудования предусмотрены национальной программой «Цифровая экономика».

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков сказал «Коммерсанту», что письмо операторов связи не имеет отношения к нацпрограмме «Цифровая экономика». «Субсидии операторам на системы хранения информации программой не предусмотрены», — сказал Новиков.

МТС оценивает затраты на реализацию «закона Яровой» в 50 миллиардов рублей в течение пяти лет, «МегаФон» — в 40 миллиардов, «Вымпелком» — в 45 миллиардов.