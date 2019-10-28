«Коммерсант»: видеосервис Apple TV+ запустится без русскоязычной озвучки

Стриминговый сервис Apple TV+ не получит в России закадровой озвучки на русском языке, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Пользователям сервиса будут доступны субтитры на русском языке, рассказал источник издания, близкий к Apple. В самой компании это не комментировали.

На сайте Apple сообщается, что контент Apple TV+ будет доступен в дубляже на 40 языках мира.

Сервис Apple TV+ с оригинальными шоу и сериалами запустится 1 ноября более чем в 100 странах. Он будет доступен на iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch и Mac. Стоимость подписки в России — 199 рублей в месяц.