Исторический музей отменил очередные «Дилетантские чтения», посвященные теме последнего выпуска журнала «Дилетант» — пакту Молотова — Риббентропа. Об этом рассказал главный редактор «Эха Москвы» и основатель журнала Алексей Венедиктов. Анонс чтений, запланированных на 30 октября, убрали с сайта музея, он доступен в кэше.

Венедиктов привел такое обоснование отказа: «В преддверии Дня народного единства и в год 75-летия Великой победы дискуссия на эту тему крайне неэтична». Кто именно отменил чтения с такой формулировкой, Венедиктов не уточнил.

Ранее магазин «Молодая гвардия» вернул поставленные ему экземпляры последнего номера из-за карикатуры на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина на обложке.

Обновление. После поста Венедиктова информацию об отказе от «Дилетантских чтений» изданию «Подъем» подтвердила пресс-секретарь Исторического музея Мария Лемигова.