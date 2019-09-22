«Это спасло сотни тысяч жизней». МИД заявил, что СССР был вынужден заключить договор о ненападении с гитлеровской Германией

Министры иностранных дел Германии и СССР Иоахим фон Риббентроп и Вячеслав Молотов с Иосифом Сталиным после подписания договора о ненападении, 23 августа 1939 года Rex Features / Vida Press

МИД России назвал «вынужденным шагом» подписание между СССР и Германией, заключенного в 1939 году накануне начала Второй мировой войны. Об этом МИД заявил на своей странице во «ВКонтакте».

В министерстве считают, что пакт Молотова-Риббентропа «позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года» и вступить в нее «на стратегически более выгодных рубежах». «Тем самым были спасены сотни тысяч жизней», — считают в МИД.

В ведомстве отметили, что Советский Союз подписал договор с гитлеровской Германией после того, как не смог заключить с Англией и Францией соглашения о взаимопомощи.

Пользователи соцсетей раскритиковали МИД из-за этого заявления. Некоторые указали на последствия пакта: из стран Прибалтики перед войной депортировали десятки тысяч человек, другие напомнили о .

Тезис о «вынужденности» пакта, который якобы позволил отсрочить войну и дал Красной армии возможность занять стратегически выгодные позиции, также является крайне спорным. Во-первых, не существует никаких документов, которые свидетельствовали бы о планах Германии напасть на СССР в 1939 или в 1940 годах. Во-вторых, перенос границы на запад не помог СССР в 1941 году — территории, которые он получил по пакту, были в основном потеряны в первые же недели войны. Кроме того, уверенность советского руководства в том, что Германия будет соблюдать пакт о ненападении, и боязнь спровоцировать Гитлера не позволили вовремя начать мобилизацию и сосредоточение войск внутренних округов к границе. Это стало одной из причин катастрофы 1941 года.

В августе министр культуры Владимир Мединский заявил, что пакт Молотова-Риббентропа — это «вынужденная, хотя и легитимная сделка с несомненным врагом». По его мнению, договор о ненападении дал СССР время, чтобы подготовиться к войне. В сентябре глава попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Сергей Иванов назвал пакт Молотова-Риббентропа «достижением советской дипломатии, которым надо гордиться». «Если бы мы его не подписали, над нами нависла бы война на два фронта, мы ее избежали», — объяснял он.

Советские чиновники также называли подписание договора с Германией вынужденной мерой. Так, например, считал Анастас Микоян, до 1946 года бывший наркомом внешней торговли СССР.

Александр Бакланов, Дмитрий Кузнец