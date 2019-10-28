Адвокаты заявили о прекращении уголовного дела семьи Проказовых. Его завели из-за их ребенка на акции протеста

Следственный комитет прекратил уголовное дело, возбужденное из-за появления младенца на акции протеста в Москве 27 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталию Каплину, которая представляет интересы родителей ребенка Ольги и Дмитрия Проказовых.

Уголовное дело прекращено за отсутствием события преступления, сообщает «МБХ медиа», ссылаясь на партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина (его юристы представляют интересы Проказовых). Адвокат Максим Пашков также сказал, что с 99-процентной вероятностью дело прекращено.

Решение о прекращении уголовного дела должна утвердить прокуратура, отметила Наталия Каплина.

В Следственном комитете это пока не комментировали.

Уголовное дело было возбуждено по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Супруги Проказовы проходили по делу как свидетели. Одновременно с этим прокуратура добивалась, чтобы супругов лишили родительских прав, но суд отказал.