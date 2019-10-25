ФСБ позволят блокировать трафик из стран, откуда звонят телефонные террористы

Операторов связи могут обязать приостанавливать «оказание услуг по пропуску трафика по отдельным направлениям (страна, оператор связи, ресурс нумерации)» для борьбы с телефонным терроризмом.

С таким предложением выступила , созданная по поручению Минкомсвязи и ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Приостанавливать услуги связи на срок до 180 дней предлагается по распоряжению «органа, осуществляющего обеспечение безопасности России», в частности, ФСБ, сказано в законопроекте, подготовленном группой.

Какой именно трафик предлагается блокировать, в документах не уточняется. Несколько источников РБК сказали, что это затронет голосовую связь и передачу данных в направлении определенной страны или другого оператора связи. Еще двое участников рабочей группы сказали, что речь идет о голосовой связи и СМС, а не об отключении всего канала связи.

Куратор рабочей группы Ирина Левова подтвердила разработку нормативных актов. В Минкомсвязи и ФСБ это не комментировали.

1 ноября в России вступит в силу закон, позволяющий изолировать Рунет. Власти России станут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. Правительство постановило, что учения по изоляции Рунета будут проходить не реже раза в год.

В России из-за ложных сообщений об угрозе взрыва регулярно проводят массовые эвакуации из торговых центров, зданий госорганов и других учреждений.