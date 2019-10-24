Россия перебросит в Сирию дополнительные силы военной полиции

В Сирию в начале ноября будут переброшены 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники. Об этом сообщил РИА Новости источник в Минобороны.

Российские военные полицейские вместе с сирийскими пограничниками будут патрулировать территорию курдской автономии у турецкой границы. Соответствующая договоренность была достигнута на переговорах президентов РФ и Турции, состоявшихся 22 октября в Сочи.

После переговоров Турция объявила о приостановке наступления вглубь Сирии. Все уже занятые в ходе операции территории остаются под контролем турецких военных.