С Турции сняли американские санкции из-за вторжения в Сирию. Они действовали девять дней

Президент США Дональд Трамп объявил о снятии санкций, наложенных на Турцию из-за ее военной операции в Сирии. Телеобращение президента транслировал Белый дом.

«Санкции будут сняты, если не произойдет что-то, что нам не понравится», — отметил Трамп.

Американский президент назвал заслугой США прекращение турецкой военной операции в Сирии. «Этого добились мы, Соединенные Штаты, а не кто-то еще, никакая другая страна», — сказал Трамп.

Минфин США уже опубликовал официальное сообщение о снятии санкций в отношении Турции.

9 октября Турция начала в Сирии военную операцию против курдов, которые считались союзниками США. Дональд Трамп сначала отказал в поддержке курдам, но потом осудил агрессию Турции. 14 октября США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров.

17 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорился с вице-президентом США Майком Пенсом о приостановке операции в Сирии на пять дней. 23 октября Эрдоган провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которых было объявлено об прекращении турецкого наступления.