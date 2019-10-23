РЖД оценила строительство скоростной железной дороги от Петербурга до Нижнего Новгорода в 2,3 триллиона рублей

«Российские железные дороги» предложили правительству включить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург — Москва — Нижний Новгород в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение». Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на предложения РЖД.

Строительство ВСМ в компании в 2 триллиона 295 миллиардов рублей. Почти 1,7 триллиона рублей, по оценке РЖД, составят внебюджетные инвестиции, еще 600 миллиардов рублей компания рассчитывает получить из федерального бюджета.

В Минтрансе и аппарате вице-премьера Максима Акимова подтвердили, что рассматривают предложения РЖД. В самой компании это не комментировали.

В апреле строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург поддержал президент РФ Владимир Путин. При этом, как сообщал в марте «Коммерсант», Путин не одобрил строительство дороги от Москвы до Нижнего Новгорода (в Кремле говорили, что решения нет).

Также Владимир Путин, по данным «Коммерсанта», не одобрил строительство ВСМ от Москвы до Казани (с первым участком до Нижнего Новгорода). В Кремле утверждали, что проект продолжают прорабатывать.