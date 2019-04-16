Путин поддержал строительство скоростной железной дороги от Москвы до Петербурга

Президент РФ Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщают «Коммерсант» и «Ведомости» со ссылкой на источники.

Путин написал «Согласен» на письме с предложением о возобновлении проекта, которое ему направили временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Беглов и Белозеров считают, что время в пути между Москвой и Петербургом по скоростной дороге сократится до двух часов, а пассажиропоток вырастет с 11 миллионов до 33 миллионов человек в год.

Стоимость проекта в документе не называется. «Ведомости» напоминают, что в 2015 году РЖД оценивал строительство в 984,4 миллиарда рублей. По мнению экспертов, сейчас цена может быть не менее 1,13 триллиона рублей.

В РЖД и Минтрансе не комментировали поддержку строительства скоростной дороги. В администрации Петербурга подтвердили, что готовили письмо Путину.

В конце марта «Коммерсант» сообщил, что Владимир Путин не поддержал проект строительства первого участка высокоскоростной железной дороги от Москвы до Нижнего Новгорода. В перспективе ее предлагалось продлить до Казани. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом утверждает, что проработка проекта продолжается.

Между Москвой и Петербургом ходят скоростные поезда «Сапсан», которые в среднем перевозят 15 тысяч пассажиров в сутки. Рекордное число пассажиров — 20,8 тысячи человек в сутки — «Сапсаны» перевезли 30 апреля 2018 года. За весь 2018 год были перевезены 5,5 миллиона человек, что на 7% больше, чем в 2017 году.

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