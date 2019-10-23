Правительство поддержало законопроект о продаже пива на футбольных матчах

Правительство РФ поддержало предложение разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Об этом пишет РБК, ознакомившийся с официальным отзывом правительства на соответствующий законопроект.

Продажа пива на футбольных матчах в России запрещена с 2005 года. При этом пиво продавалось во время Кубка Конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года — это было обязательным условием ФИФА для проведения турниров, и в законодательство вносили специальные поправки.

Законопроект о продаже пива на стадионах был внесен в Думу в июле. Его авторы ссылались на то, что пиво продается на матчах во многих европейских странах — в том числе в документе указывалась Чехословакия, прекратившая существование в 1993 году.

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