В Госдуму внесли законопроект о возврате пива на стадионы. Авторы документа сослались на положительный опыт Чехословакии

Депутаты от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев внесли в Госдуму законопроект о разрешении розничной продажи пива на стадионах.

Депутаты предложили разрешить продавать и пить пиво только на территории работающих на стадионах предприятий общественного питания. На детско-юношеских спортивных соревнованиях алкоголь по-прежнему продаваться не будет.

Продажа пива на футбольных матчах в России запрещена с 2005 года.

Во время ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций 2017 года запрет был снят; для этого принимались специальные законодательные поправки. Сторонники продажи пива отмечали, что во время этих турниров не было зафиксировано какого-либо увеличения инцидентов с пьяными болельщиками.

Чехословакия перестала существовать в 1993 году.

Читайте также Глава Татарстана попросил Путина вернуть пиво на стадионы. Ради православных