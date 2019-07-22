В Госдуму внесли законопроект о возврате пива на стадионы. Авторы документа сослались на положительный опыт Чехословакии
Депутаты от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев внесли в Госдуму законопроект о разрешении розничной продажи пива на стадионах.
Депутаты предложили разрешить продавать и пить пиво только на территории работающих на стадионах предприятий общественного питания. На детско-юношеских спортивных соревнованиях алкоголь по-прежнему продаваться не будет.
Идея законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России чемпионата мира по футболу. Исторически пивные компании выступают спонсорами футбольных команд по всему миру <...>. Пиво разрешено на футбольных матчах практически во всех европейских странах - в Германии, Англии, Ирландии, Чехословакии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Венгрии и во многих других.
Продажа пива на футбольных матчах в России запрещена с 2005 года.
Во время ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций 2017 года запрет был снят; для этого принимались специальные законодательные поправки. Сторонники продажи пива отмечали, что во время этих турниров не было зафиксировано какого-либо увеличения инцидентов с пьяными болельщиками.
Чехословакия перестала существовать в 1993 году.