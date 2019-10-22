«Вау, сработало!» Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink

Американский IT-предприниматель Илон Маск отправил первый твит через сеть спутников для раздачи глобального интернета Starlink, которую развивает его компания SpaceX.

«Отправляю этот твит через спутник Starlink», — написал Маск в твиттере. «Вау,сработало», — говорится в его следующем сообщении.

Starlink — программа глобального интернета, в рамках которой SpaceX планирует отправить на околоземную орбиту 42 тысячи малогабаритных спутников. Они обеспечат раздачу высокоскоростного интернета по всему миру. Первые 60 спутников Starlink были доставлены на орбиту в мае 2019 года. Планируется, что уже в 2020 году интернет Starlink начнет работать на юге США.

, аналогичную Starlink, развивает британская компания OneWeb. Кроме того, похожий проект под названием «Эфир» разрабатывался в России. В сентябре Роскосмос отказался от его реализации из-за отсутствия финансирования.