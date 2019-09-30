«Роскосмос» отказался от запуска системы спутникового интернета «Эфир»

Проект российской системы глобального спутникового интернета исключили из национальной программы «Цифровая экономика» по предложению «Роскосмоса». Теперь государство не будет заниматься поиском инвесторов и проектированием, подтвердили в АНО «Цифровая экономика».

В «Роскосмосе» рассказали, что для «Эфира» не удалось найти полтриллиона рублей внебюджетного финансирования. Представитель вице-премьера Максима Акимова, который курирует программу, сказал, что с правительством решение об исключении проекта из «Цифровой экономики» пока не согласовано.

Источник «Коммерсанта» заметил, что заменой «Эфиру» должен стать проект «Сфера», в который входит как наблюдение за Землей, так и построение системы связи. Срок реализации «Сферы» дольше — до 2030 года.

Российский «Эфир» позиционировался как аналог британского проекта по созданию глобальной системы спутникового интернета или Starlink от SpaceX.

Первые спутники OneWeb были выведены на орбиту в начале 2019 года российским «Союзом». Starlink начала формирование группировки в мае.