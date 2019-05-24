SpaceX доставила на орбиту 60 спутников для раздачи «всемирного интернета»

Компания SpaceX осуществила 24 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками в рамках своей программы глобального широкополосного интернета .

Как сообщается в твиттере SpaceX, все спутники были успешно развернуты. Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что все космические аппараты находятся онлайн.

Ракета Falcon 9 доставила на орбиту груз общей массой 18,5 тонны. Это самая большая масса груза для ракет этой модели.

В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два прототипа спутников, участвующих в программе Starlink.

SpaceX входит в число компаний, которые осуществляют проекты глобального покрытия интернета с помощью спутников на орбите. Среди них — OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.