SpaceX запустила ракету с первыми спутниками для раздачи «всемирного интернета»

Также на борту ракеты находится испанский правительственный спутник PAZ, предназначенный для радиолокационного наблюдения.

Компания Илона Маска SpaceX 22 февраля запустила с базы Ванденберг ВВС США в Калифорнии ракету-носитель Falcon 9 с первыми двумя спутниками для раздачи «всемирного интернета» Microsat 2a и 2b.

Спутники Microsat 2a и 2b — часть программы глобального широкополосного интернета Starlink. В рамках этой программы SpaceX планирует к 2024 году отправить на околоземную орбиту около 12 тысяч спутников Microsat весом в несколько сотен килограммов, которые обеспечат раздачу высокоскоростного интернета по всему миру.

Запуск Falcon 9 со спутниками Microsat несколько раз откладывался. Изначально он был запланирован на 17 февраля.

В начале февраля SpaceX запустила в космос тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, доставившую находящийся внутри нее автомобиль Tesla к солнечной орбите.