SpaceX запустила ракету с первыми спутниками для раздачи «всемирного интернета»

SpaceX
15:00, 22 февраля 2018
Надежный источник

Компания Илона Маска SpaceX 22 февраля запустила с базы Ванденберг ВВС США в Калифорнии ракету-носитель Falcon 9 с первыми двумя спутниками для раздачи «всемирного интернета» Microsat 2a и 2b.

Также на борту ракеты находится испанский правительственный спутник PAZ, предназначенный для радиолокационного наблюдения.

WATCH LIVE: SpaceX to Launch Falcon 9 Rocket #PAZmission @9:17am EST
SPACE & UNIVERSE (Official)
Спутники Microsat 2a и 2b — часть программы глобального широкополосного интернета Starlink. В рамках этой программы SpaceX планирует к 2024 году отправить на околоземную орбиту около 12 тысяч спутников Microsat весом в несколько сотен килограммов, которые обеспечат раздачу высокоскоростного интернета по всему миру.
Запуск Falcon 9 со спутниками Microsat несколько раз откладывался. Изначально он был запланирован на 17 февраля.
В начале февраля SpaceX запустила в космос тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, доставившую находящийся внутри нее автомобиль Tesla к солнечной орбите.

Как Tesla отправили в космос

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