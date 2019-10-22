Предполагаемого участника нападения на Олега Кашина осудили по делу о похищении человека

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, которого признали виновным в бывшего главы завода «Заслон» Александра Горбунова. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.

С Борисова также взыскали 300 тысяч рублей по гражданскому иску. Подсудимый не признал вину.

Вячеслав Борисов — один из тех, кого журналист Олег Кашин называл в числе предполагаемых исполнителей на себя. По словам Кашина, именно Борисов бил его металлической арматурой.

Другой предполагаемый участник нападения Данила Веселов на очной ставке говорил, что нападение на Кашина заказали Горбунов и губернатор Псковской области Андрей Турчак. Турчак свою причастность к преступлению отрицает.