Предполагаемого участника нападения на Олега Кашина осудили по делу о похищении человека
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Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, которого признали виновным в похищении бывшего главы завода «Заслон» Александра Горбунова. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.
С Борисова также взыскали 300 тысяч рублей по гражданскому иску. Подсудимый не признал вину.
Вячеслав Борисов — один из тех, кого журналист Олег Кашин называл в числе предполагаемых исполнителей нападения на себя. По словам Кашина, именно Борисов бил его металлической арматурой.
Другой предполагаемый участник нападения Данила Веселов на очной ставке говорил, что нападение на Кашина заказали Горбунов и губернатор Псковской области Андрей Турчак. Турчак свою причастность к преступлению отрицает.