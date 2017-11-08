Андрею Турчаку в Совете Федерации пришлось отвечать на вопросы о деле Олега Кашина. Видео

8 ноября бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак был назначен вице-спикером Совета Федерации. Для Турчака, который совсем недавно стал сенатором, специально создали дополнительно место заместителя председателя верхней палаты парламента. Во время утверждения кандидатуры Турчака сенатор от Тувы Людмила Нарусова спросила, почему его так и не допросили по делу о нападении на журналиста Олега Кашина. Турчак ответил, что Нарусова не владеет всей информацией.