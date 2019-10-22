Адвокат сообщил об отмене уголовного дела против бывшего челябинского губернатора Бориса Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении уголовного дела против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Рустам Курмаев.

«Постановление о возбуждении уголовного дела отменено как незаконное и необоснованное», — сказал Курмаев.

О возбуждении дела против Дубровского 11 октября рассказал адвокат Игорь Трунов, защищающий в рамках другого дела предшественника Дубровского на посту губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По словам Трунова, Дубровского заподозрили в злоупотреблении полномочиями при распределении дорожных контрактов, ущерб от его действий оценили в 20 миллиардов рублей. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев уточнил, что дело возбудили по материалам проверки ФАС.

Адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил, что бывшего губернатора и его защиту никто не уведомлял об уголовном преследовании. Сам Дубровский назвал новость о возбуждении уголовного дела фейком и опроверг сообщения СМИ о том, что он скрывается от следствия в Швейцарии.

Борис Дубовский возглавлял Челябинскую область с января 2014 года. В марте 2019 года он подал в отставку.