Бывшего челябинского губернатора Бориса Дубровского заподозрили в хищении 20 миллиардов рублей. Он скрывается в Швейцарии

МВД расследует уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, рассказал ТАСС адвокат Игорь Трунов.

Бывший чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ — наказывается лишением свободы на срок до семи лет). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 миллиардов рублей, рассказал Трунов.

По версии следствия, в 2016-2018 годах Дубровский, используя служебное положение, помог компании «Южуралмост» выиграть 15 контрактов на строительство и реконструкцию дорог. Дивиденды от выигранных конкурсов зачислялись на счета ЗАО «Виста», которым владел губернатор, утверждают следователи.

В настоящее время Дубровский скрывается от следствия в Швейцарии, заявил ТАСС источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Борис Дубовский возглавлял Челябинскую область с января 2014 года. В марте 2019 года он подал в отставку. В 2011-2014 годах Дубровский был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината.