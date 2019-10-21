«Яндекс» отыграл почти половину падения на бирже после предложения правительства смягчить законопроект об интернет-компаниях

Акции «Яндекса» на открытии торгов утром 21 октября поднялись почти до 2100 рублей (2079 рублей в 10:37), показав общий рост около 7% по сравнению с закрытием в пятницу. Таким образом котировки отыграли почти половину падения 11 октября, когда стоимость обвалилась с 2300 до 1900 рублей.

Рост стоимости акций произошел на первых торгах после появления отзыва правительства на об интернет-компаниях. Правительство предложило смягчить ограничения, разрешив иностранцам владеть не 20% значимых интернет-компаний, а вплоть до 50% минус одна акция.

В «Яндексе» законопроект называли разрушительными для отрасли — он может привести к оттоку людей, составляющих главный актив компании.