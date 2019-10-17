«Здравомыслящих людей гасят, чтобы другим неповадно было». Фигурант «московского дела» Владимир Емельянов выступил с обращением
Новый фигурант «московского дела» Владимир Емельянов, находящийся в СИЗО, выступил с обращением, в котором заявил, что не применял насилия по отношению к сотруднику Росгвардии. Текст обращения, переданного через адвоката, опубликовал «Дождь».
«Как сказал мне мой адвокат, меня и других будут топить, и наши дела будут переходить от Басманного суда в Московский [городской суд], далее — в Верховный суд, а потом в Европейский суд по правам человека. И только на последний я и все можем рассчитывать, ибо вся Европа в курсе, что тут происходит, — всех здравомыслящих людей гасят, чтобы другим неповадно было выходить [на митинги]», — сказано в обращении.
14 и 15 октября СК сообщил о задержании пяти новых фигурантов «московского дела»: Владимира Емельянова, Андрея Баршая, Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова. Их обвиняют в нападении на представителей власти.