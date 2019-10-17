«Здравомыслящих людей гасят, чтобы другим неповадно было». Фигурант «московского дела» Владимир Емельянов выступил с обращением

Новый фигурант «московского дела» , находящийся в СИЗО, выступил с обращением, в котором заявил, что не применял насилия по отношению к сотруднику Росгвардии. Текст обращения, переданного через адвоката, опубликовал «Дождь».

«Как сказал мне мой адвокат, меня и других будут топить, и наши дела будут переходить от Басманного суда в Московский [городской суд], далее — в Верховный суд, а потом в Европейский суд по правам человека. И только на последний я и все можем рассчитывать, ибо вся Европа в курсе, что тут происходит, — всех здравомыслящих людей гасят, чтобы другим неповадно было выходить [на митинги]», — сказано в обращении.

14 и 15 октября СК сообщил о задержании пяти новых фигурантов «московского дела»: Владимира Емельянова, Андрея Баршая, Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова. Их в нападении на представителей власти.

Кого уже осудили по «московскому делу» Приговоры фигурантам «московского дела». В одной картинке