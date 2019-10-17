Саммит G7 в 2020 году пройдет на курорте Дональда Трампа в Майами

Президент США Дональд Трамп примет участников саммита «Большой семерки» (G7) в 2020 году на своем гольф-курорте Trump Doral в Майами, сообщает Reuters.

Саммит пройдет 10-12 июня 2020 года, сообщил исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни.

Малвейни подчеркнул, что в проведении саммита на курорте Трампа нет конфликта интересов, пишет The New York Times.

Малвейни также отметил, что сейчас продолжается дискуссия о том, пригласит ли Трамп на саммит G7 президента России Владимира Путина.

Дональд Трамп ранее неоднократно выступал за то, чтобы Россия участвовала в саммите «Большой семерки». В последний раз он сделал такое предложение перед саммитом G7 в 2019 году. Сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон договорился с Трампом пригласить Россию на саммит в 2020 году. Позже Макрон это опроверг.