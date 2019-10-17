«Эксмо-АСТ» выставила на продажу одного из крупнейших издателей школьных учебников

Издательская группа «Эксмо-АСТ» продает корпорацию , которая занимает почти треть рынка учебников страны. Переговоры с покупателем уже идут, рассказал в интервью «Ведомостям» контролирующий акционер и президент компании Олег Новиков.

«Эксмо-АСТ» готова продать свой учебный бизнес за 6,25 миллиардов рублей, сообщил он. Причиной продажи стало исключение в декабре 2018 года почти половины из 482 изданий «Российского учебника» из федерального перечня учебников. Школы вправе закупать только те учебники, которые внесены в него. Новиков ожидает, что в результате «Российский учебник» потеряет около 25% от объема продаж в 2019 году.

По информации «Ведомостей», потенциальный покупатель — группа «Спутник» бизнесмена Бориса Йордана. Его представитель подтвердил, что группа выступает в сделке инвестиционным консультантом для «консорциума инвесторов со своим участием».