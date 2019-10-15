«Эксмо» потребовало возбудить дела на продавцов электронных книг через Avito

Издательство «Эксмо» обратилось в отдел МВД по Хорошевскому району Москвы с требованием возбудить административные дела о нарушении авторских прав в отношении шестерых пользователей сайта объявлений Avito. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максима Рябыко, который представляет интересы издательства.

По словам Рябыко, через каталоги пользователи размещают на Avito объявления о продаже пиратских электронных версий книг «Эксмо». Это подпадает под КоАП.

По словам представителя издательства, размещение объявлений на Avito о незаконной продаже электронных книг приобрело массовый характер и обращение в полицию — крайняя мера.

Таких объявлений на Avito сотни, а их авторы предлагают электронные версии книг по ценам в разы ниже, чем в официальных интернет-магазинах. О сделке можно договориться либо по телефону, либо в ходе переписки прямо на Avito, убедился корреспондент «Ведомостей».

Согласно условиям использования сайта Avito, размещая объявление, пользователь обязуется самостоятельно обеспечить его соответствие законодательству, в том числе убедиться, что контент не нарушает исключительные права третьих лиц.