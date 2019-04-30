«Эксмо» подало в суд на «ВКонтакте». Издательство требует оштрафовать соцсеть за пиратские копии аудиокниги «Темный лес»

Издательство «Эксмо» подало в суд на «ВКонтакте» из-за распространения в соцсети нелегальных копий аудиокниги «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня в переводе Ольги Глушковой. Иск поступил в Мосгорсуд 17 апреля и был принят к рассмотрению, пишет РБК.

8 апреля Мосгорсуд уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор ограничить доступ к «Темному лесу» во «ВКонтакте». Но после этого представители «Эксмо» обнаружили в соцсети несколько файлов с аудиокнигой и решили подать против «ВКонтакте» иск в рамках антипиратского закона.

Истец намерен добиться не блокировки, а штрафа для «ВКонтакте». «Цель судебного штрафа — сделать экономически невыгодным неисполнение решения суда. Мы считаем, что это более эффективный и цивилизованный механизм защиты по сравнению с процедурой блокировки, к которой не стоит прибегать в случае взаимодействия с крупной площадкой», — заявил Максим Рябыко, глава Ассоциации по защите авторских прав в интернете, которая представляет интересы «Эксмо» в суде.

Обновлено. Пресс-служба «ВКонтакте» заявила, что соцсеть не получала жалоб по поводу аудиокниги «Темный лес» от правообладателя, но удалила ее после уведомления Роскомназдора. Сейчас запись недоступна. «Наша команда активно сотрудничает с самыми разными категориями правообладателей — в том числе с издательствами. Если к нам с жалобой обращается правообладатель и сообщает о незаконном распространении книг, мы оперативно ограничиваем доступ к нему», — заявила пресс-служба.

В 2013 году в России был принят антипиратский закон, который позволяет правообладателям добиваться блокировки сайтов с нелегальным контентом. В случае неоднократного нарушения авторских прав предусмотрена «вечная блокировка» ресурсов.

После вступления в силу антипиратского закона ко «ВКонтакте» было подано четыре иска от правообладателей. Первый из них в 2016 году поступил от издательства АСТ из-за нелегальной копии романа Захара Прилепина «Обитель». Производство по этому делу прекратили по соглашению сторон, еще два антипиратских иска к «ВКонтакте» были отклонены.