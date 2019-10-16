В Архангельске у журналиста издания «29.ru» провели обыск по делу ФБК. Это уже четвертый такой случай за два дня
Источник: 29.Ru
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Полиция провела обыск в квартире журналиста архангельского издания «29.ru» Ярослава Вареника. Как сообщает само издание, это произошло в рамках расследования дела ФБК .
У журналиста изъяли жесткий диск, блокнот и телефон. После обыска Вареника повезли на допрос, затем его отпустили.
Накануне обыски в рамках дела ФБК проводились у журналистов в Смоленске, Владимире и Йошкар-Оле.
Обыски 15 октября также проводились у сотрудников 30 региональных штабов Навального и в главном офисе Фонда борьбы с коррупцией в Москве.